Muş'ta trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Muş Havalimanı Kavşağı'nda şehir merkezi yönünden gelen bir kamyonet ile tali yoldan çıkan SUV tipi araç kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.