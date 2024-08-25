Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı

Muş’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Muş’ta trafik kazası: 7 yaralı

-Bingöl Karayolu'nun Tarihi Murat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 23 DR 780 ve 49 AAZ 558 plakalı otomobiller çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada, Hasan Özçelik (66), Muhammed Eyüp B.(9), Harun E. (15), Ziya B. (53), Tenzile E. (43), Mevlüt B. (16), Teklife B. (53) yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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