Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan araştırmada Y.E.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ve bu uyuşturucu maddeleri il merkezinde bulunan iş yerinde sakladığı bilgisi elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Elde edilen bilgiler ışığında Muş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden icra edilen arama faaliyetinde; Y.E.Ş. isimli şahsın üzerinde satışa hazır halde 7 parça, iş yerinde 44 parça olmak üzere toplam ağırlığı 786 gram gelen 51 parça sentetik kannobinoid (Bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirilmiştir.

Muş Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli Y.E.Ş. isimli şahıs gözaltına alınmış, ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve tabancaya el konulmuştur” denildi.

