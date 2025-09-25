Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.T. ve B.T. isimli şahısların üzerlerinde ve bulundukları bölgede arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 225 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 175 mililitre aseton ve 71 adet boş kilitli poşet ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.