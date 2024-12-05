Mustafa Güzel kimdir? CHP'den istifa eden Mustafa Güzel'in hayatı

Mustafa Güzel, 1968 yılında Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Soylu Köyü’nde dünyaya geldi.



İlkokulu çocukluğunun da geçtiği, Soylu Köyü’nde tamamladı. Öğrenimine daha sonra Nizip’te devam ederken, bir yandan da baba mesleği olan çiftçiliği sürdürdü.



Vatani görevinden sonra fıstık tüccarlığıyla başlayan iş hayatı, farklı sektörlerde günümüze kadar devam etti.



2021 yılından beri, plastik sanayi ile halı sanayi alanlarında faaliyet gösteren Güzel, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Soylu Köyü’nde muhtar seçildi.



Güzel; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Karkamış Belediye Başkanı seçildi.



Güzel, evli ve 4 çocuk babasıdır.