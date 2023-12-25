Mustafa Hakkulu olayıyla ilgili flaş gelişme: Cesedi dere yatağında bulundu

BAŞINDAN VURULMUŞ BİR ŞEKİLDE BULUNDU



Hakkulu'nun ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinde durulurken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana’nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü aracı terk edilmiş olarak bulunan ve kendisinden 11 gündür haber alınamayan kişi dere kenarında ölü olarak bulundu. Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi.

Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu’nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hakkulu'nun ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.



Oğlunun acı haberini alan Mehmet Hakkulu,"Oğlumu paramparça etmişler" diyerek sinir krizi geçirdi. Baba Hakkulu’nun ise oğlunun ensesinden ateşli silahla vurulduğu iddia etti.