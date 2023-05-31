Mustafa Ilıcalı kimdir, nereli? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın biyografisi

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı 15 Haziran 1954 tarihinde Erzurum'da doğdu. Baba adı Nazif, anne adı Behice'dir.



Prof. Dr. (Ulaştırma) Öğretim Üyesi, İnşaat Yüksek Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ulaştırma üzerine yaptı.



2000-2015 yılları arasında Yıldız Teknik, Bahçeşehir ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde profesör olarak görev yaptı. Ülkemizde, 'Ulaştırma Mühendisliği' kavramının oluşmasını ve ilk defa BAU'da bölüm açılmasını sağladı. Trafik güvenliğinin geliştirilmesi hususunda birçok çalışma yürüttü. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı ve bazı İBB şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İBB Başkan Danışmanlığı yaptı.



22. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Batı Avrupa Birliği Türk Delegasyonu Üyeliği ve Türkiye-Avusturya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsüdür.



İngilizce bilen Ilıcalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.