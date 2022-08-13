Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Haberler 13.08.2022 - 11:42
Mustafa Karahasanoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.
Karahasanoğlu, yıllarca çeşitli yayın organlarında görev yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karahasanoğlu için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.
Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 13, 2022
Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.