Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın biyografisi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti. Uzun yıllar Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışan Mustafa Kayhan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezundu. İşte, Mustafa Kayhan'ın biyografisi...



MUSTAFA KAYHAN KİMDİR?



1969 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı.



1999 yılında Diyarbakır Tarım İl Müdürlüğüne Hayvan Sağlığı Şube Müdürü, 2004 yılında Tarım İl Müdürü olarak atandı.



2009 yılında Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi.



2011 yılında Hayvancılık Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında ise Hayvancılık Genel Müdürü görevine atanan Mustafa Kayhan, 2016 yılına kadar bu görevini sürdürdü.



Çok sayıda projelerin hazırlayıcı ve uygulayıcılarından olan Mustafa Kayhan evli ve üç çocuk babasıydı.



