Mustafa Oktay Aksu kimdir? CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu'nun hayatı

Mustafa Oktay Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkan adayı olan Mustafa Oktay Aksu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Mustafa Oktay Aksu kimdir? CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Oktay Aksu kimdir? CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu'nun hayatı

Mustafa Oktay Aksu, 1966 yılında Ordu’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olmuştur.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevinde bulundu.

Ordu Ulubeyliler Derneği’nde Başkanlık ve Ordu Dernekler Federasyonu’nda Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde de bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde 'den İstanbul milletvekili adayı olmuştu.

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