Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'tan fon karları için iade başvurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal ’ın eşi Melis Sütşurup Sandal' ın ve Cihan Sütşurup'un tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çektiği iddia edilmişti. İddiaların ardından Sütşurup'un avukatı 11 milyar TL tutarında çıkış yapıldığına dair iddianın doğru olmadığı ileri sürmüştü.

Gerçek durumun iddia edilenin tam aksi olduğu savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu fonlarda hâlen müvekkillerimize ait yatırımlar bulunmakta olup fonların kapatılması nedeniyle müvekkillerimiz bu yatırımlarına erişememektedir. Bu itibarla müvekkillerimiz, yaşanan fon krizinden kazanç sağlayan değil; bu krizden bizzat etkilenen, mağdur olan ve maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasındadır.

Bugün yaşanan yeni gelişmeyle Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup'un fondan elde edilen karların iadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Fon soruşturmasında adı çeken Sütşurup ailesinin mal varlığına el konulmuş, baba-kız hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilen 47 gerçek kişi arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup da yer almıştı. Sütşurup'un tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çektiği iddia edilmiş, bu iddiaya da Mustafa Sandal ve eşi tarafından ayrı ayrı yanıt verilmişti.

Mustafa Sandal'ın açıklaması ise şu şekildeydi:

“Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır.”