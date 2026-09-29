Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler var.



Mustafa Sandal ’ın eşi “Melis Sütşurup ve babasının mal varlığına el konuldu. Haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

Mustafa Sandal, 29 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada , eşiyle maddi ortak bir noktalara bulunmadığı belirtirken, “Melis ile karı koca olmak dışında madde anlamda hiçbir ortak işimez olmamıştır.” demişti,

Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal, tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildiği iddialarını da yalanlanmıştı.

Bu yalanlamaya karşılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmada 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.

Malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilen 47 gerçek kişi arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer aldı.

Melis Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çektiği iddia edildi. Bu iddiaya Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal tarafından 27 Eylül 2026 tarihinde ayrı ayrı yanıt verilmişti.

MELİS SANDAL'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Melis Sandal, sosyal medyada hesabından avukatının açıklamasını paylaşmıştı.

Avukatının açıklamasında 11 milyar TL tutarında çıkış yapıldığına dair iddianın doğru olmadığı ileri sürüldü.

Tüm işlemlerin ilgili banka ve aracı kurumlar nezdinde tarih ve tutarlarıyla kayıt altında olduğu belirtilen açıklamada, "Müvekkillerimizin gerçek işlem geçmişinin, yetkili makamlarca hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi mümkündür" denildi.

FONLARDA PARASI OLDUĞU KABUL EDİLDİ

Gerçek durumun iddia edilenin tam aksi olduğu savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu fonlarda hâlen müvekkillerimize ait yatırımlar bulunmakta olup fonların kapatılması nedeniyle müvekkillerimiz bu yatırımlarına erişememektedir. Bu itibarla müvekkillerimiz, yaşanan fon krizinden kazanç sağlayan değil; bu krizden bizzat etkilenen, mağdur olan ve maddi zarara uğrayan yatırımcılar arasındadır.

Mustafa Sandal'ın açıklaması ise şu şekildeydi:

“Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır.”