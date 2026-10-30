Mustafa Sarıgül, Yeni Parti'den istifa etti

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül , partisinden istifa etti. Sarıgül istifa kararını; yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma sürerken aldı.

Soruşturmada Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmıştı. Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal'ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro'nun sahibi Uğur Kurtulan ve Sarıgül'ün koruması olduğu belirtilen Ömer D. de gözaltına alınmıştı.

"SORUŞTURMA SONUÇLANINCAYA KADAR İSTİFA EDİYORUM"

Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla istifa kararı aldığını açıklayan Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." dedi.

İstifa dilekçesini de paylaşan Mustafa Sarıgül, "Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim." ifadesini kullandı.