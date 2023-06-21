Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partideki değişim tartışmalarına değindi. Parti içi meseleleri konuşmanın yanlış olduğunu söyleyen Sarıgül, "CHP'yi yerel seçimlere hazırlayacak olan isim Kılıçdaroğlu'dur." dedi. Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı TDP de cuma günü son toplantısını yaparak CHP ile birleşecek.

Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajı

CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den yeni bir açıklama geldi.

Sarıgül, “CHP'yi derleyecek, toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur." dedi.

Şu anda parti içi meseleleri konuşmanın yanlış olduğuna işaret eden Sarıgül, "Bu iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey olmaz. CHP’nin derhal belediye başkanlığı seçimlerine çalışması gerekir." diye konuştu.

Sarıgül, genel başkanı olduğu  Değişim Partisi'nin cuma günü son toplantısını yaparak CHP ile birleşeceğini ifade etti. 

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Sarıgül, daha önceden yaptığı açıklamada, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir." demişti.

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İMAMOĞLU: DEĞİŞİM İYİDİR

Adı genel başkanlık için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Değişim iyidir. Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.

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ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAYACAĞIM

Değişim tartışmalarıyla ilgili CHP Grup Başkanı Özgür Özel de geçen hafta "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım." açıklamasını yapmıştı.

FAİK ÖZTRAK: BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ İŞİNİ YAPACAK

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belediye başkanlarımız işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak."

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