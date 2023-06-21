Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajı

CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den yeni bir açıklama geldi.

Sarıgül, “CHP'yi derleyecek, toparlayacak yerel seçime hazırlayacak isim Kemal Kılıçdaroğludur." dedi.

Şu anda parti içi meseleleri konuşmanın yanlış olduğuna işaret eden Sarıgül, "Bu iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey olmaz. CHP’nin derhal belediye başkanlığı seçimlerine çalışması gerekir." diye konuştu.

Sarıgül, genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin cuma günü son toplantısını yaparak CHP ile birleşeceğini ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Sarıgül, daha önceden yaptığı açıklamada, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir." demişti.