Mustafa Sarıgül’e TBMM’de yumruklu saldırı girişimi

Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Olayın ardından konuşan Tüysüz, “Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı.” dedi. Sarıgül ise, “Ne olduğunu bilmiyorum, alacak verecek meselesinin yeri burası değil.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül’e TBMM’de yumruklu saldırı girişimi

Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz, Erzincan Milletvekli 'e Büyük Millet Meclisi'nde () yumruklu saldırı girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yumruklu saldırı girişimi alacak verecek davası nedeniyle gerçekleşti.

Turan Tüysüz olayın ardından, “Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı” dedi.

Sarıgül ise, “Ne olduğunu bilmiyorum, alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Beyfendiyi 15 senedir görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

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