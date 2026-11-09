Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli cinsel saldırı” suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU'NA KAYYUM ATANMIŞTI

Sarıgül ailesiyle ilgili kara para aklama soruşturmasında son olarak işli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmıştı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başlatıldı.

Müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi.

MUSTAFA SARIGÜL YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Soruşturma devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yeni Parti'den istifa kararı almıştı.

Kendisi ve ailesi hakkında başlatılan soruşturmalarla ilgili yoğun bir bilgi kirliliği olduğunu savunan Sarıgül, "Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır." demişti.

KİMLER TUTUKLU?

Dosyayla ilgili olarak Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı cezaevine gönderilmiş, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Devam eden soruşturmada, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin'in de tutuklanmasına hükmedilmişti.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanmış, diğer şüpheliler Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Şu an 28 kişi tutuklu bulunuyor.