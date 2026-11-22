Mustafa Sarıgül'ün fezlekesinden ayrıntılar. 4 mağdurun beyanları ve milyon euroluk kayıtlar
22.11.2026 15:46
Sarıgül hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke hazırlanmıştı.
Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekede dört mağdura yönelik cinsel saldırı ve istismar eylemlerinin yanı sıra haksız menfaatleri aklamak amacıyla suç örgütü kurup yönettiği tespitleri yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanıp Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekenin ayrıntılarına ulaşıldı.
Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, TBMM 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.
Fezlekeye göre, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik eylemleri "kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı" suçu kapsamında değerlendirildi.
Sarıgül'ün 2011 ve öncesinde G.B.'ye, 2014 yılı ve öncesinde ise M.B.'ye yönelik eylemlerinin "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak ayrı ayrı zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu kaydedildi.
Ayrıca 2005-2006 yılları arasında C.D.'ye yönelik eylemlerin de aynı şekilde "belediye başkanı olmasının sağladığı nüfuz kötüye kullanılarak zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçu kapsamında yer aldığı belirtildi.
FEZLEKEDE MAĞDUR BEYANLARI DA YER ALDI
Mağdurların beyanlarına da yer verilen fezlekede, mağdur B.Ö.D, Sarıgül'ü 2014 öncesi Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015'te ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu belirtti. B.Ö.D, 2021'den itibaren Sarıgül'ün çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesine maruz kaldığını, 2024'te basına yansıyan görüntülerin ardından avukatlarınca hazırlanan ve konuşursa 100 bin euro cezai şart ödeyeceğini içeren evrakı imzaladığını, çocuğunun geleceği için 150 bin dolar ödendiğini ve İstanbul ve Ankara'daki cinsel saldırılara maruz kaldığını ileri sürdü.
SARIGÜL'ÜN TALEPLERİNİ KARŞILAMAYANLARIN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ İDDİASI
Mağdur C.D. de 2005'te Şişli Belediyesi'nde bilgi işlemde işe başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını ifade etti. C.D, Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde odasının arkasındaki yatak odasında masaj yaptırıldığını ve yaşanan olayları anlatarak Sarıgül'ün taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü.
Mağdurlar M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında fotoğraf çekilirken Sarıgül'ün kendilerine yönelik dokunma ve sıkma eylemlerinde bulunduğunu, o yaşlarda bunun cinsel amaçlı olup olmadığını idrak edemediklerini aktardı.
MALİ İNCELEMELER VE SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI
Fezlekede, 1999-2004 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Sarıgül'ün mal varlığı edinim sürecinde usulsüzlükler yaptığı, edinilen taşınır ve taşınmaz malların yakınları ve çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği, ardından yakınlık ve evlilik ilişkisiyle Altınbaş ailesi fertlerine ve şirketlere devredildiği tespitine yer verildi.
Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına elden transferler yapıldığı, kasa kiralandığı, Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı, İsviçre'deki iki bankada nakit tutulduğu ve ticari faaliyetlerde kullanıldığı kaydedildi.
Mustafa Sarıgül ile Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri bulunduğu, yurt dışında kurulan şirketler grubunun North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmeler akdettiği aktarıldı.
Ayrıca Sarıgül ve bir bankanın şube müdürü T. D'nin yer aldığı online toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar euroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceğinin ifade edildiği, Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına 32 milyon euro ekspertiz değerli yalı satışı karşılığı yurt dışından gönderilen 100 milyon euroluk havalenin yabancı banka tarafından bloke edildiği aktarıldı.
Blokenin çözülmesi için de İngiliz siciline kayıtlı teknenin 1,5 milyon euro karşılığı devredilmesine rağmen bedelin ödenmediği ve blokenin kalkmadığı belirtildi.
Bu kapsamda Sarıgül'ün kamu gücü ve yetkisiyle usulsüz mal edindiği, haksız menfaatleri aklamak ve ticari hayata sokmak amacıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönettiği kaydedildi. Bu eylemlerin ayrıca "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarını da kapsadığı bildirildi.
DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI TALEBİ
Fezlekenin sonuç kısmında, Sarıgül hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" suçları ile 3628 sayılı Kanun'un 13/1. maddesi gereğince takibat yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.
Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Sarıgül hakkındaki iddialar nedeniyle Yeni Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasını araştırıyor.
Soruşturma iki Alman iş insanının şikayeti üzerine başlatıldı.
K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Mustafa Sarıgül ve ailesiyle ilintili olduğu iddia edilen yatırım anlaşmaları ve yüksek tutarlı para işlemleri incelemeye alındı.
Sarıgüllerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirketle yurt dışındaki bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandı.
Mustafa Sarıgül'ün kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk bir fonun kredi yoluyla ülke dışına çıkarılmasını vadettiği ileri sürüldü.
Ayrıca Emir Sarıgül'le ilişkilendirilen bir yalının satışı ve bu satışla ilgili gerçekleştirildiği öne sürülen para transferi de dosyaya girdi.
Değerinin yaklaşık 32 milyon euro olduğu belirtilen yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı iddia edildi.
Söz konusu transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği, bu kısıtlamanın kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği savunuldu.
Şikayetçiler, teknenin devredilmesine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesi sorununun da çözülemediğini ileri sürdüler. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, ancak sonrasında aile tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiler.
Ağırel ise gazetecilik faaliyeti kapsamında kendisine ulaşan iddiaları doğrulamaya çalıştığını, gönderilen bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ve Sarıgül ailesine herhangi bir belge vermediğini vurguladı.
Suçlamaları reddeden Ağırel, “Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil.” dedi.
Mustafa Sarıgül ise söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu söylüyor.
SORUŞTURMADA 36 TUTUKLU VAR
Kara para aklama suçlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmada güncel olarak 36 kişi tutuklu bulunuyor. Cezaevinde olduğu medyaya yansıyan isimler şöyle sıralanıyor:
Ömer Sarıgül , Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Sofu Altınbaş, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Ümit İlker AvcıRamazan Argün, İbrahim Avcı, Zülfü Sümer, Abdulkadir Sezgin, Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer.
Mustafa Sarıgül hakkındaki suçlamalarsa iki farklı başlıkta toplanıyor. Bunlardan birini bahsi geçen kara para aklama, diğerini gizli tanık ifadeleri doğrultusunda korumasıyla ilgili iddialar oluşturuyor.
Gizli tanık, Sarıgül ve koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olunduğuna dair rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını ileri sürüyor.
Ö.D. ise savcılıktaki ifadesinde Sarıgül'ün 2021 yılından itibaren kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu, bahsi geçen görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrası “konuşması halinde 100 bin euro cezai şart öngören bir belgeyi imzalamaya zorlandığını” iddia ediyor.
Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, 9 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.