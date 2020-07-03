Mustafa Şentop, TBMM Başkan adayı oldu

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Cahit Özkan, Şentop'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. Muş, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.



Muş, Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve kendisinin imzasıyla halen TBMM Başkanı olan Mustafa Şentop'u yeniden aday gösterdiklerini söyledi.



Şentop'un adaylığının ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Muş, "Önümüzdeki 7 Temmuz Salı günü ilk oylamalar yapılacaktır. İlk iki turda üçte iki çoğunluğun, üçüncü turda ise salt çoğunluğun oyunu alan aday TBMM Başkanı seçilecektir. Süreç bu şekilde işleyecektir. Tüm adayları tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." dedi.

