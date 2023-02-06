Mustafa Yılmaz'ın kaybında flaş gelişme: İtiraflar geldi! Mustafa Yılmaz'a ne oldu?

Palu ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz ile akrabası da olan Nurten Nur Yılmaz, yaklaşık bir ay önce kaçarak evlendi. Bu nedenle Yılmaz ailesi ile kız tarafı arasında sorunlar yaşandı.

Mustafa Yılmaz, bir hafta önce, kuzeni Onur Yılmaz da ondan bir gün sonra kayboldu. İki kuzenden haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

BABASINI SORUMLU TUTTU

Genç kadın, eşinin şüpheli kaybından babası ve kuzenini sorumlu tuttu. İddialar akıllara durgunluk veren cinstendi.



Nurten Yılmaz: "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum" açıklamasıyla kan dondurdu.



Ailesinin bu evliliğe onay vermediğini belirten genç kadın kocasının bulunması için gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi.

KUZENİNİ AZMETTTİRDİĞİ İDDİA EDİLİYOR





Mustafa Yılmaz'ın kaybından bir gün sonra ise, kuzen Onur Yılmaz sırra kadem bastı. Genç kadın, eşinin kaybından sorumlu tuttuğu Onur Yılmaz'ın hem kendi kuzeni hem de kocasının kuzeni olduğunu dile getirdi."Kocamla aramızda akrabalık yok ama Onur kocamın anne tarafından kuzeni, benim ise baba tarafından kuzenim" dedi..

Oğlu Mustafa’nın kaçırıldığını iddia eden Mahir Yılmaz’ın ifadesinin ardından, ilçeye bağlı Sürekli köyüne polis ve jandarmanın sabah saatlerinde ortaklaşa düzenlediği operasyonla Nurten Nur Yılmazn'ın babası L.Y.’nin de aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İTİRAF GELDİ

Olayla ilgili flaş gelişmeyi Müge Anlı aktardı. İtirafların gelmeye başladığını duyuran Anlı, istenmeyen damadın hayatta olmadığına dair itirafların geldiğini açıkladı. Görgü tanıkları ifadelerinde Yılmaz'ın gözleri kapalı bir şekilde darp edilip ortadan kaldırıldığı bilgisi yer alıyor. İfadeler ardından kayınpeder kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.