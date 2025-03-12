Mustafa'nın acı ölümü: Kamyonetin altında kalarak can verdi

KAMYONET ÜSTÜNDEN GEÇİP GİTTİ



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Karaboğa'yı ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Ameliyata alınan Karaboğa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.