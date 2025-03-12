Mustafa'nın acı ölümü: Kamyonetin altında kalarak can verdi
İstanbul Kağıthane'de 17 yaşındaki Mustafa Karaboğa motosikletiyle ilerlediği kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Şirintepe Mahallesi’nde otelde aşçı yardımcısı olarak çalışan Mustafa Karaboğa, akşam saatlerinde motosikletiyle ilerlediği sırada Ayhan B.’nin kullandığı kamyonetin yanından geçmek istedi.
Sokakta ilerleyen Karaboğa, kamyonetle park halindeki otomobil arasından geçtiği sırada motosikletin kontrolünü kaybederek aracın altında kaldı.
Kamyonetin ezdiği Karaboğa ağır yaralandı.
KAMYONET ÜSTÜNDEN GEÇİP GİTTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Karaboğa'yı ambulansla Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’ndeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ameliyata alınan Karaboğa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"KASİSTEN GEÇTİM SANDIM FARK ETMEDİM"
Diğer yandan olayla ilgili çalışma başladan polis ekipleri sürücü Ayhan B.’yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Ayhan B. politeki ifadesinde "Sokakta giderken kamyonet bir anda sallandı, kasisten geçtiğimi sandım. Motosikletlinin aracın altında kaldığını fark etmedim" dediği öğrenildi.
İşlemleri tamamlanarak "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Ayhan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Karaboğa ise "Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" maddesinden asli kusurlu bulundu.
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