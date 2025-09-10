Muş’taki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e çıktı

İlçe merkezinde dün öğleden sonra iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Derar Koca ve Şeref Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Burhan Koca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Öte yandan kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı