Müstakil ev alevlere teslim oldu

Hatay Reyhanlı'da müstakil bir evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Müstakil ev alevlere teslim oldu

, Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi’nde yaşandı.

Müstakil evde yaşanan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...