Müstakil ev alevlere teslim oldu
Hatay Reyhanlı'da müstakil bir evde yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi’nde yaşandı.
Müstakil evde yaşanan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu.
