Muş'ta kilolarca sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada eşyaların içerisine gizlenmiş 17 kilo 737 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.