Müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşanlara gözaltı

Batman'da sosyal medya platformları üzerinden müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşanlara gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrim içi müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, sosyal medya platformları üzerinden herkese açık şekilde veya başka kullanıcılara göndermek suretiyle müstehcen çocuk fotoğrafı ve videoları paylaşan 4'ü Suriye uyruklu, 9 şüpheli tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, C.Ö., Ş.A., H.H., İ.T., D.M., N.S., K.T., N.S. ve Y.E.G.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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