Müstehcen fotoğrafla telefon dolandırıcılığı

Uzmanlar vatandaşları SMS olarak telefonlara gelen linki tıklamamaları konusunda uyardı.



İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 60 yaşındaki terzi Fevzi S.'nin cep telefonuna, 31 Ocak'ta 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' ifadelerinin yer aldığı SMS geldi.

SMS'e tıklayan Fevzi S.'nin telefonu anında kapandı. Telefonunun bozulduğundan şüphelenen Fevzi S., hemen tamirciye gitti. Tamirden sonra açılan telefonuna gelen mesajları okuyan Fevzi S., rehberindeki 900 kişiye aynı SMS'in iletildiğini öğrendi.

SMS mesajına tıklayanların aynı sorunu yaşadığını öğrenen Fevzi S., rehberindeki kişileri arayarak 'İnanmayın o SMS'leri ben atmadım' diye uyarmaya çalıştı. Dolandırıcıların bu yöntem ile SMS giden kişilerin hem dijital banka hesaplarını hem de sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.



Özellikle pandemi döneminde dijital bir dönüşüm sürecinin yaşanıldığını belirten Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Selim Yüksel bu tür mesajlarla ilgili uyarıda bulundu.

HEDEF İNTERNET BANKACILIĞI HESABI



İnsanların en çok vakit geçirdiği dijital platformlar üzerinden dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen Yüksel, şunları kaydetti:



"Size gelen mesajda bir problem olduğunu ve bunu çözmenizi istiyorlar. Hakkınızda birtakım müstehcen fotoğrafların internette dağıldığını hesabınızdan birilerinin para istediğini söylüyorlar. Bu linke tıkladığınızda saldırganın kurmuş olduğu tuzağa düşüyorsunuz. Sizden aldıkları bilgilerle ya bir hesabınız çalınıyor ya da internet bankacılığınız ele geçirilmek için size uygulama yükletmeye çalışılıyor."



"KESİNLİKLE TIKLAMAYIN"



Yüksel, Fevzi S.'ye gönderilen mesajda açık bir ifade olmadığını aktararak "Mesajlarda bir netlik yoksa ve şüpheleniyorsak kesinlikle o linke tıklamamak lazım. Tıklamadan önce düşünmek kuralını ihmal etmeyelim. Eğer bilinçli bir kullanıcı değilseniz, bilgilerinizi oraya girip saldırgana gönderiyorsunuz" diye konuştu.