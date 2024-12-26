Müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı! 7 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı
İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen G.S'yi gözaltına aldı.
7 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, "müstehcenlik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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