Müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı! 7 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı

İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı! 7 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen G.S'yi gözaltına aldı.

7 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, "müstehcenlik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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