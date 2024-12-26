Müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı! 7 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen G.S'yi gözaltına aldı.



7 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, "müstehcenlik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.