Müstehcenlik, taciz, yasa dışı bahis... 44 şehirde operasyon: 99 kişi tutuklandı.

KRİPTO PARA CÜZDANLARINA EL KONULDU



Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında dört adet kripto varlık cüzdanına da el konuldu.



Aynı zamanda çok miktarda altın ve nakit para ele geçirildi.



Bakan Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde üç otomobil ile iki konuta da el konulduğunu paylaştı.