Müstehcenlik, taciz, yasa dışı bahis... 44 şehirde operasyon: 99 kişi tutuklandı.
Siber suçlarla mücadele kapsamında 44 şehirde yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 214 şüpheliden, 99'u tutuklandı.
Siber suçlarla mücadele kapsamında 44 şehirde operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada yapılan operasyonlarda 214 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 99'unun tutuklandığını, 21 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındığını açıkladı.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında, çocuk müstehcenliği, taciz, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve kara para aklama bulunuyor.
KRİPTO PARA CÜZDANLARINA EL KONULDU
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında dört adet kripto varlık cüzdanına da el konuldu.
Aynı zamanda çok miktarda altın ve nakit para ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde üç otomobil ile iki konuta da el konulduğunu paylaştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
- Operasyon