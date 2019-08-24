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Türkiye ile ABD arasındaki "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi" tam kapasiteyle faaliyete başladı.

Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. İzmir'de konuşan Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safhayla ilgili sahada uygulamalara geçildi" dedi.

İlk ortak helikopter uçuşunun da bugün yapıldığını belirten Bakan Akar, "Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" diye konuştu.

Akar, harekat merkezinin komutasının bir Türk ve ABD'li general tarafından yapıldığını da belirtti.

Türkiye ile ABD Suriye'de (Fırat'ın doğusunda) güvenli bölge kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması için "Birleşik MÜşterek Harekat Merkezi"nin oluşturulmasına karar vermişti. Anlaşmaya göre plan 3 aşamalı işleyecek; Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması, faaliyete başlaması ve ortak devriye yapılması.

PENÇE HAREKATLARI

Bugün üçüncü safhası başlatılan Pençe harekatına da değinen Akar, "Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor" dedi.

"RUSYA İLE VARILAN MUTABAKATA AYKIRI"

Akar İdlib'deki gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Rejim güçlerinin Han Şeyhun bölgesini harekat alanı ilan etmesinin Rusya ile varılan mutabakara aykırı olduğunu söyleyen Akar, "Bu durum sorunların çözümüne değil içinden çıkılmasına engel oluyor" dedi.

"MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANIRIZ"



Bölgedeki askeri hareketliliğin Türk gözlem noktaları için risk oluşturup oluşturmayacağına yönelik soruya Akar, "Gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARI

