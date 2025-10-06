Müşteri dolu pastaneye el bombası attı



Adana Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye giden bir kişi, mekanın giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.

Müşterilerin panikle kaçtığı pastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafiğe kapattı.

Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan yakalandı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürdü.