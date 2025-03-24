Müşteri gibi girdi, 100 bin liralık bilekliği çaldı

İstanbul’da bir kişi, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 100 bin liralık bileklik çaldı.



Olay, 20 Şubat günü Ümraniye’deki Alemdağ Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.



İş yerinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığının farkına varan kuyumcu, polis ekiplerine ihbarda bulundu.



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kadından şüphelendiğini söylemesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye aldı.