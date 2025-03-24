Müşteri gibi girdi, 100 bin liralık bilekliği çaldı
İstanbul’da bir kişi müşteri gibi girdiği kuyumcudan 100 bin lira değerinde bileklik çaldı. G.K. isimli şüpheli, kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul’da bir kişi, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 100 bin liralık bileklik çaldı.
Olay, 20 Şubat günü Ümraniye’deki Alemdağ Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.
İş yerinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığının farkına varan kuyumcu, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kadından şüphelendiğini söylemesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntülerdeki kadının bilekliği eline aldığı bakıyormuş gibi yaparak hızla cebine koyduğu görüldü.
Kimlik bilgileri tespit edilen G.K.’yı güvenlik kameralarıyla takibe alan polis, şüphelinin Ümraniye’de kaldığı oteli belirledi.
Otele yapılan operasyonla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen G.K.’nın daha önceden iki suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Hırsızlık Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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