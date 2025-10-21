Kuyumcuda sahte altın oyunu: Kaşla göz arasında bilezikleri değiştirdi
Aksaray'da bir kuyumcuya müşteri gibi giren kadın, 300 bin lira değerindeki 2 bileziği kolundaki sahteleri ile değiştirerek dükkandan çıktı.
Aksaray'da Minarecik Mahallesi'nde K.S. (38) isimli kadın, Hacı Mustafa Erbaş’ın kuyumcu dükkanın gelip, 2 tane burma bilezik tarttırıp denemek için koluna taktı.
Daha önce kolunda olan sahtelerini çıkarıp iş yeri sahibine veren kadın, “vazgeçtim almayacağım” diyerek hızlıca dükkandan çıktı. Kuyumcudaki çalışanlar polisle birlikte kovaladıkları kadını çaldığı 2 bilezik ile yakaladı.
Polis ekipleri sarraf Erbaş’a bileziklerini teslim etti. Erbaş da polislere sahte bilezikleri verdi. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"VAZGEÇTİM DEYİP SAHTE BİLEZİĞİ ÇIKARIP VERİYOR"
Yaşadığı olayı anlatan Erbaş, “Buraya müşteri gibi geliyor. 2 tane bilezik alıp tarttırıyor. Bilezikleri koluna takıyor. 2 tane çeyrek altın ver deyip, çeyreklerin parasını verdikten sonra vazgeçtim deyip kolundan sahte bileziği çıkarıp veriyor. Gerçek bilezikler ise kolunda kalıyor. Çalışanım bileziği eline alınca sahte olduğunu anladı. Biz de kovalayıp, yakaladık. Bileziklerin değeri ise 300 bin lira" dedi.
Polis kadını kuyumcudan çıkarırken, olay yerinde bulunan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi polis ekiplerine dönüp, "Ben avukatım, tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi.
Bunun üzerine kadın, "Benim çoluğum çocuğum var abi yapma, hasta çocuğum var yapma kurban olayım" diye yalvardı. Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, kuyumcu kendi bileziklerini alıp sahte bilezikleri polise teslim etti.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.