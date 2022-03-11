Müşteri gibi girdiği kuyumcuda silah çekti, altın bileziklerle kaçtı

Diyarbakır'da müşteri gibi kuyumcuya giren silahlı şüpheli, altın bilezikleri çalıp kaçtı.

Olay, Yenişehir ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şehitlik Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren cerrahi maskeli şüpheli, altın bilezik alacağını söyledi. Kuyumcu da bilezikleri tezgahtan çıkarak gösterdi.

Bu sırada 4 altın bileziği alan şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, iş yeri sahibine doğrulttu. Daha sonra kaçan şüpheli, iş yerinin yan tarafında bulunan sokağa girdi.

KUYUMCU SİLAHINI ALARAK PEŞİNDEN KOŞTU

Peşinden silahını alarak dışarı çıkan kuyumcu, havaya 3 el ateş ederek durdurmak istedi ancak şüpheli izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Burada inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadesini aldı. Polis, 4 altın bilezikle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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