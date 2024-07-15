Müşteri gibi içeri girdi! Marketin kasasından 6 bin lira çaldı

Adana'da müşteri gibi davranıp, markete giren Ali B. (20), iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp, yazar kasadan 6 bin lira çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Ali B. sorgusunda "Kasayı boş görünce şeytana uydum" dedi.

Müşteri gibi içeri girdi! Marketin kasasından 6 bin lira çaldı

Ali B., müşteri gibi davranıp girdiği Hüseyin Ç.'nin (32) marketinde bir süre dolaşıp, keşif yaptı. Market sahibi rafları düzenlediği sırada dalgınlığından faydalanan Ali B., yazar kasadan 6 bin lirayı çalıp, kaçtı.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin ağzında sigara ile hırsızlık yaptığı görüldü. Hırsızlığı fark eden Hüseyin Ç.'nin ihbarıyla ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerden kimliği tespit edilen ve 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Ali B., sorgusunda, "Kasayı boş görünce şeytana uydum. Parayı da harcadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. tutuklandı

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