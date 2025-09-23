Müşteri kaşla göz arasında banka şifresini öğrendi: Taksici binlerce lira dolandırıldı

KAŞLA GÖZ ARASINDA ŞİFRESİNİ ÖĞRENDİ



Mobil bankacılık şifresini öğrenen yolcu, şarjının bittiğini ve arkadaşını arayarak konum isteyeceğini belirtip taksicinin telefonunu aldı ve hesaptan kendisine 190 bin TL havale gönderdi.



Şüpheli, Serdar Uluk’un hesabından 150 bin TL de kredi çekerek yine başka hesaba havale etti. Toplamda 340 bin TL’yi hesabına geçiren şüpheli, Şanlıurfa’ya vardıklarında bankaya gideceğini söyleyerek ortadan kayboldu.



Daha sonra dolandırıldığını fark eden Uluk, polise giderek şikayetçi oldu.



Taksici, şüpheliden davacı oldu.