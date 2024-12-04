Müşteri kılığına girip 140 bin lira değerindeki kolyeleri çaldılar
İstanbul Eyüpsultan'da müşteri gibi geldikleri kuyumcudan üç altın kolyeyi çalan iki kadın hırsız yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde kuyumcu işleten E.K., polise başvurarak müşteri gibi gelen iki kadının dükkanından 140 bin TL değerinde 3 altın kolye çaldığını belirterek şikayetçi oldu.
İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alan polis ekipleri, şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olan Hanife Z.(56) ve Elif Z.(36) olduğunu belirledi.
Hanife Z.’nin daha önce 8, Elif Z.’nin ise 6 suç kaydı olduğu belirlendi.
Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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