Müşteri kılığına girip 140 bin lira değerindeki kolyeleri çaldılar

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde kuyumcu işleten E.K., polise başvurarak müşteri gibi gelen iki kadının dükkanından 140 bin TL değerinde 3 altın kolye çaldığını belirterek şikayetçi oldu.



İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alan polis ekipleri, şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olan Hanife Z.(56) ve Elif Z.(36) olduğunu belirledi.