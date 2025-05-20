Müşteri taksiciyi bıçakladı

Gaziantep'de taksi şoförü Hüseyin Y., ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y., ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



OLAY ANI KAMERADA



Hüseyin Y.‘nin bıçaklanma anı ise taksi içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.’yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.



Polis, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.