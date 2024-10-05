Müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu Çorlu'da yakalandı
Eskişehir'de müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumucu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G.(45), müşterilerinin toplam 25 milyon TL değerindeki altınını “emanet kasa” adı altında ve faiz vaadiyle topladıktan sonra kaçtı. Kuyumcu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Şüpheli F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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