Müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu Çorlu'da yakalandı

Eskişehir'de müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumucu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Müşterilerini 25 milyon TL dolandıran kuyumcu Çorlu'da yakalandı

Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G.(45), müşterilerinin toplam 25 milyon TL değerindeki altınını “emanet kasa” adı altında ve faiz vaadiyle topladıktan sonra kaçtı. Kuyumcu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak 'e getirildi. Şüpheli F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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