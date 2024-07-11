Müşterisini öldüren köpek eğitmeninin cezası belli oldu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 31 Ekim 2023'te iddiaya göre, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili çalışanlarla tartıştı.



Büyüyen tartışma, sokağa taştı. Bu sırada veteriner kliniğini eşi ile işleten köpek eğitmeni Gökmen Özdemir, Bozdoğan'a müdahale etti. Arbede sırasında ateşlenen tabancadan çıkan 5 mermi, Bozdoğan'a isabet etti. Daha sonra iş yerine giren Özdemir, yanında getirdiği av tüfeği ile Bozdoğan'a doğru 1 kez daha ateş açtı.



Ağır yaralanan Bozdoğan kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hastaneye kaldırılan Bozdoğan, kurtarılamadı. Tutuklanan Özdemir hakkında "Kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Mersin 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.