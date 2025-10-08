Müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma cezası
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, müşterisine kötü davrandığı belirlenen pazar esnafına 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira parası cezası verildi.
Mersin'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ilçe sakininin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşadığı soruna ilişkin ilettiği şikayet üzerine çalışma başlattı.
Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu tespit etti.
15 GÜN TEZGAH KAPATMA VE 900 LİRA CEZA
Ekipler, esnafa 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira idari para cezası verdi.
- Etiketler :
- Esnaf
- Mersin Yenişehir
- Para Cezası
- Pazarcı