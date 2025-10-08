Müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma cezası

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, müşterisine kötü davrandığı belirlenen pazar esnafına 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira parası cezası verildi.

Mersin'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ilçe sakininin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşadığı soruna ilişkin ilettiği şikayet üzerine çalışma başlattı.

Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu tespit etti.

Müşteriye kötü davranan pazarcıya tezgah kapatma cezası - 1 Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesi'nin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır." ifadelerinin yazılı olduğu tabela bıraktı.

15 GÜN TEZGAH KAPATMA VE 900 LİRA CEZA

Ekipler, esnafa 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira idari para cezası verdi.

