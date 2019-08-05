Antalya'da Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanda oturan Fatih Mehmet Şirazi (51), otoparkta bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şirazi'nin hastaneye gelen yakınları üzüntü yaşadı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen T.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Müteahhide otoparkta silahlı saldırı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da 51 yaşındaki müteahhit Fatih Mehmet Şirazi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Antalya'da Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanda oturan Fatih Mehmet Şirazi (51), otoparkta bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.