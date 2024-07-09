Müteahhidin pes dedirten çakallığı: Daireye çevirip kiraya verdi

Mersin'de bir apartmanın bodrum katını daireye çevirip kiralayan müteahhit hakkında apartman sakinleri suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemeler müteahhidin binanın girişini de duvarla örerek kapattığı ortaya çıktı.

Müteahhidin pes dedirten çakallığı: Daireye çevirip kiraya verdi

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bina ortak alanı, müteahhit K.K. tarafından daireye çevrildi.

Ana girişine duvar ördürüp kapısını kapattığı binanın arka cephesinde duvarları kırarak yeni bir giriş açan müteahhit, alana da tahta merdiven koydu.

ŞİKAYET ETTİLER

Bina sakinleri, projede aslına uygun hareket edilmediği ve ortak kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle K.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan ve K.K. hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müteahhidin pes dedirten çakallığı: Daireye çevirip kiraya verdi - 1

Yargılanmasına başlanan sanık hakkındaki davanın ikinci duruşması 9 Aralık'ta görülecek.

Apartman sakinlerinden Özcan Başoğlu, gazetecilere, müteahhittin "haksız" uygulamaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

"UYDURUK KAPI AÇTI"

Bina girişini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Başoğlu, şöyle konuştu:

"Eve geldiğimizde binanın girişinin kapalı olduğunu gördük. Müteahhit bize binanın girişinin arkadan olduğunu söyledi. Binanın arka kısmına tahtalardan bir merdiven yapıp uyduruk bir kapı açtı. Şaşkınız. İnanmayanlar bile oldu. Hatta komedi içerikleri çektiğim için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Binada oturan yaşlı insanlar ve çocuklar var."

Binada yaşayan Fatih Dinç de müteahhitle mahkemelik olduklarını belirterek, "Müteahhidin duvarla kapatıp yerinden söktüğü apartman kapısını getirmesini, duvarın kaldırılmasını ve bodrum katın da bina sakinlerine teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

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