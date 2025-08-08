Müteahhit, inşaat denetlendiği sırada otomobilin çarpmasıyla öldü

Adana'nın Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde Gökhan K'nin kullandığı otomobil, kavşakta Fırat Ö'nün kullandığı otomobille çarpıştı.

Savrulan Fırat Ö'nün otomobili önce park halindeki otomobile ardından apartman inşaatını denetleyen kaldırımdaki Müteahhit Abdulgafur Şenol'a (45) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı sürücüler Gökhan K. ile Fırat Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Müteahhit Abdulgaffar Şenol'a çarparak ölümüne neden olan otomobillin sürücüsü Fırat Ö. ile Gökhan K. tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.