Müteahhit tecrübeye göre iş alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, müteahhitlerin mali bilanço yeterliliği yüzde 50 oranında artırıldı.



Bu adımla müteahhitlerin ekonomik gücüne göre tamamlayabilecekleri düzeyde iş almaları disipline bağlanacak.



Yeni müteahhitliğe başlayacakların üstlenebilecekleri iş büyüklüğü de yüzde 15 azaltıldı. Böylece iş alabilme kriterlerinde "tecrübeye göre iş" anlayışının benimsenmesi sağlanacak.



Bu düzenleme ile ulusal yeşil bina sertifikası alan projeleri hayata geçiren müteahhitlere yüzde 5 ek puan verilerek yeşil dönüşüm teşvik edilecek. Düzenleme yeni yılla birlikte kademeli olarak devreye girecek.