Müteahhitten kentsel dönüşüm dolandırıcılığı: Daire ve dükkanları sattı
İstanbul'da oturdukları binaları riskli bulunan 100 kişi, kentsel dönüşüm için müteahhitle anlaştı. Üç dükkan ve 14 daireyi başkalarına satan müteahhit ise "iflas ettim" diyerek inşaatı yarım bıraktı.
İstanbul Avcılar'da bulunan bina, kentsel dönüşüm kapsamında üç yıl önce tahliye edilerek yıkıldı.
Bu binada oturanların anlaştığı müteahhit, inşaatın bir kısmını tamamladıktan sonra iflas ettiğini öne sürerek çalışmaları durdurdu.
ÜÇ DÜKKAN VE 14 DAİREYİ SATTI
İddiaya göre müteahhit, yaptığı kısımdaki üç dükkan ve 14 daireyi de başkalarına sattı.
Bunun üzerine mağdur olan malikler ise zaman zaman inşaatta toplanarak yaşanan soruna çözüm bulmaya çalışırken, yeterli çoğunluğa ulaşılamaması ve atılacak adımlar için gereken paranın toplanamaması nedeniyle bir türlü sonuç alınamadı.
"BİR YILDIR ÇİVİ ÇAKILMIYOR"
Konuya ilişkin kat maliklerinin yöneticisi Rasim Boztoprak, kağıt üzerinde toplam 100'ün üzerinde kişinin göründüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Temel sıkıntılarımızdan birisi müteahhidin bırakıp gitmesi. Bir yıldır burada hiçbir işlem yapılmıyor, çivi çakılmıyor.
Yüzde 40 inşaat yapmış. İnşaatı tamamlayınca; hak edişe göre alması gereken, sahibi olması gereken dükkanları alıp satmış.
Yani hakkı olmadan, hak edişe göre hareket etmeyince çalmış oluyor."
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