Mutfak giderini açmak istedi, zehirlenip hayatını kaybetti: İstanbul'da acı ölüm

İstanbul Şişli’de iddiaya göre, Ramazan Baştürk komşusunun mutfak giderinin tıkanması üzerine nalbura giderek kimyasal madde aldı.

Komşusunun evine girip aldığı kimyasal maddeyi gidere döken Baştürk, bir süre sonra fenalaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Baştürk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"YILLARIN USTASI, YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAMIŞTIR"

İddialara ilişkin ölen Ramazan Baştürk'ün kardeşi Tuğçe Baştürk ise şunları söyledi:

"Yıllardır çatı, boru her şeyi yapan çocuk, ufak bir kimyasal karıştırması sonucu vefat etti.

Bir kokuyu solumasıyla ciğerler gidiyor. Böbrek yetmezliği başlıyor, en sonki kalp masajıyla geri döndürülemiyor.

Nalburdan kendisi almamış. Evde elektrikçi usta varmış. Karşı tarafın beyanı. Yılların ustası yanlış bir şey yapmamıştır.

Şişeyi görmek istedim, çöpe atmışlar. Nasıl çöpe atarsın. Adam fenalaşıyor, ambulans çağrılıyor, numuneyi çöpe atıyorsun."