Mutfak tavanındaki sıva düştü. 2 katlı bina tahliye edildi

10.06.2026 01:32

Mutfak tavanındaki sıva düştü. 2 katlı bina tahliye edildi
Anadolu Ajansı

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

AA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi nedeniyle 2 katlı bina tahliye edildi.

Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairenin mutfak tavanındaki sıva düştü.

 

Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Polis ekipleri, önlem amaçlı binada oturan 5 kişiyi tahliye etti.

 

Tahliye edilen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait lojmanlara yerleştirildi.

 

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.