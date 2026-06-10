Mutfak tavanındaki sıva düştü. 2 katlı bina tahliye edildi
10.06.2026 01:32
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir dairenin mutfak tavanındaki sıvanın düşmesi nedeniyle 2 katlı bina tahliye edildi.
Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan dairenin mutfak tavanındaki sıva düştü.
Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, önlem amaçlı binada oturan 5 kişiyi tahliye etti.
Tahliye edilen vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait lojmanlara yerleştirildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.