Mutfak tezgahı imalathanesinde yangın

Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde, mutfak tezgahı imalatı yapılan bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm imalathaneyi sararken yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri, takviye olarak gönderildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI



İşletmedeki mutfak tezgahlarının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.