Mutfak tüpü bir anda alev aldı

İsmet Paşa Mahallesi'nde bir evde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu mutfakta yangın çıktı.



Olay sırasında mutfakta kahvaltı hazırlığı yapan M.D. ile G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



VÜCUDU YANDI

Vücutlarında yanık oluşan M.D. ile G.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Mutfak tüpü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evden çıkarılırken yangın söndürüldü.