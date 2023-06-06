Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Bolu’da patlayan mutfak tüpü bir işyerinde hasara neden oldu.

Olay, Semerkant Mahallesi İhtiyaroğlu Sokak’ta bulunan çiğ köfte ve tantuni satışı yapılan bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde dükkan içerisinde bulunan tüpte gaz sıkışması meydana geldi. Gaz sıkışması sonucunda tüp bomba gibi patladı.