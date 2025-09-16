Mutfak tüpü yandı, bir kişi hastanelik oldu
Adıyaman'da bir evde mutfak tüpü kaynaklı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da bir evde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, gaz sızıntısı nedeniyle başladı.
Mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede evi sardı.
Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangın sırasında gazdan etkilenen Meryem Kılavuz isimli vatandaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Yangın
- Adıyaman