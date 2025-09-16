Mutfak tüpü yandı, bir kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da bir evde mutfak tüpü kaynaklı yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Mutfak tüpü yandı, bir kişi hastanelik oldu

'da bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, gaz sızıntısı nedeniyle başladı.

Mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede evi sardı.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

sırasında gazdan etkilenen Meryem Kılavuz isimli vatandaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...